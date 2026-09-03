Portugal fija como prioridad la conexión por autovía entre Madrid y Lisboa a través del norte de Extremadura mediante la EX A1

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha mantenido este miércoles en Lisboa una reunión de trabajo con el secretario de Estado de Infraestructuras del Gobierno portugués, Hugo Espírito Santo, en la que el Ejecutivo luso ha confirmado que la conexión por alta capacidad entre Castelo Branco y la frontera extremeña, a través del eje IC31-EX A1, constituye una prioridad estratégica nacional.

Portugal subraya así su compromiso con un corredor que reforzará la integración territorial, mejorará la movilidad entre ambos países y consolidará una infraestructura clave para el desarrollo económico del oeste peninsular.

Durante el encuentro, el Gobierno portugués ha mostrado su compromiso y buena predisposición para avanzar de manera coordinada en este corredor internacional, que permitirá unir Madrid y Lisboa por autovía atravesando el norte de la región, una infraestructura largamente reivindicada y considerada estratégica para sacar a esta parte de Extremadura del aislamiento viario.

El secretario de Estado detalló que el IC31 forma parte de las cuatro grandes inversiones estratégicas de la Región Centro de Portugal, reforzando su papel en las conexiones internacionales con España y con el resto de Europa. Esta actuación abrirá una nueva puerta de entrada a Extremadura, conectando la red lusa con la autovía autonómica EX A1.

Respecto a las conexiones estratégicas con España, Espírito ha compartido también los detalles de calendario del proyecto de tren de alta velocidad (entre Lisboa y Caia, hasta el 2034), que al final se pretende que una la capital portuguesa con Madrid.

Ramírez destacó que la reunión "se ha desarrollado muy bien", en un clima de colaboración y trabajo técnico fluido. Ambas delegaciones están estudiando fórmulas de financiación y mecanismos de cooperación para acompasar los plazos de ejecución en ambos lados de la frontera.

Por fin, el Gobierno portugués ha demostrado la voluntad de avanzar respecto al acuerdo bilateral con España para la construcción del futuro puente internacional sobre el río Erjas en la próxima Cumbre Hispano Lusa.