La Policía Local de Villanueva de la Serena vigila con drones los campos durante la campaña de aceituna

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) continúa las acciones de vigilancia y seguridad en el entorno rural para prevenir los actos delictivos en el campo.

Unas acciones que consisten en labores de vigilancia a través del vuelo de dron desarrolladas dentro de la campaña de recogida de la aceituna, y que están coordinadas entre la Concejalía de Agricultura y la Policía Local.

Esta campaña de vigilancia se está desarrollando desde principios de noviembre que es cuando comienza la recogida de la aceituna y continuará hasta que se terminen estos trabajos.

Se da así respuesta al "compromiso" del gobierno municipal con las asociaciones y colectivos agrícolas de potenciar la vigilancia en el campo para evitar robos y actos delictivos, una de las mayores "inquietudes" de estos colectivos.

Los vuelos del dron se realizan a primera hora de la tarde y durante la noche, horas en las que se demanda mayor presencia de efectivos de vigilancia por parte de los agricultores, señala en nota de prensa el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

De este modo, se cubrirán de forma aleatoria las principales zonas olivareras, como Los Patos, La Plata, Viña Redonda, El Rincón, Suerte de Torres, La Villana y Las Majadillas.