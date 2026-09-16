La Policía investiga el incendio de diez coches esta madrugada en varios puntos de Badajoz

La Policía Judicial y Científica investiga el incendio de diez coches que ha tenido lugar esta pasada noche en distintos puntos de la ciudad de Badajoz, provocados por desconocidos.

Unos incendios de los que hasta el momento se desconocen las causas, han señalado fuentes de la Policía Nacional de Extremadura, que han explicado que en total, se han incendiado diez coches en distintos puntos de la ciudad.

Un suceso ante el que el el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su preocupación y ha expuesto que "obviamente es una cuestión que no le gusta a nadie" y que "desde luego, no debemos tolerar".

Al mismo tiempo, ha abogado por esperar a que las investigaciones de la Policía Nacional "fructifiquen y se ponga fin a esto", ya que esta situación "no solo afecta ya a los propios titulares de esos vehículos", sino también "a la sensación de seguridad de la ciudad, afecta a aquellos vecinos que siempre, por desgracia, en algunas zonas determinadas están sufriendo este tipo de actividades", ha recalcado.

Por ello, Gragera ha pedido "que se pongan, una vez más, todos los medios a disposición de la Policía Nacional para poder investigar y para poder materializar esas investigaciones en detenciones y parar esta escalada", que le tiene "preocupado".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en el acto de entrega de premios, distinciones, condecoraciones y reconocimientos de la Policía Local de la ciudad, donde, interpelado por la sentencia referida a las asignaciones del ayuntamiento a los grupos municipales, ha reafirmado que cumplen con la legalidad, "más allá de que a un concejal en concreto no le guste".

"Cumplimos con la legalidad y vamos a seguir cumpliendo con la legalidad", ha concluido sobre esta sentencia cuyo origen es la demanda realizada al respecto por el edil no adscrito.