SUCESOS

La policía detiene a dos personas, padre e hijo, por la muerte de una mujer de 29 años encontrada tras el incendio de un piso en Badajoz

La mujer presentaba signos compatibles con una muerte violenta. Está decretado el secreto de sumario de la investigación.

Redacción

Extremadura |

vigilancia
Policia Nacional | Ondacero

Al menos dos personas, un padre y un hijo, han sido arrestadas por su supuesta implicación en la muerte de una mujer de 29 años, cuyo cuerpo, con lesiones incompatibles con la vida, fue hallado este pasado jueves en una vivienda de la Avenida de Santa Marina de Badajoz a la cual efectivos policiales, sanitarios y del cuerpo de bomberos se desplazaron alertados por el incendio de la misma.

Los detenidos "previsiblemente" serán puestos a disposición judicial hoy lunes, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, en un caso que sigue bajo secreto de sumario.

