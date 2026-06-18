La población de Extremadura se reducirá un 4,5% en los próximos 15 días, según la proyección del INE

La población de Extremadura se reduciría un 4,54 por ciento en los próximos 15 años en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, lo que supondría 47.868 habitantes menos que en la actualidad, hasta situarse en 1.007.474 habitantes.

Por provincias, Badajoz experimentaría una bajada del 4,83 por ciento de su población, y Cáceres, del 4,03 por ciento, según las proyecciones publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a esta proyección, en 2040 se registrarían 6.406 nacimientos en Extremadura, que suponen un 5,76 por ciento menos respecto de 2026, mientras que las defunciones en este periodo aumentarían un 9,05 por ciento.

Por tanto, en Extremadura, el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) continúa su tendencia negativa, debido al continuo descenso de los nacimientos e incremento de las defunciones, de tal forma que en 2040 el saldo vegetativo llegaría a -6.505 personas, apunta el INE.

Así, el INE apunta que de mantenerse las tendencias actuales, el saldo migratorio con el extranjero entre 2026 y 2040, sería positivo en Extremadura, con 2.668 extranjeros más.

En cuanto a la migración interior, Extremadura presentaría un saldo migratorio interautonómico negativo (-306) en 2040.

AUMENTAN LOS HOGARES UNIPERSONALES

Con respecto al número de hogares en Extremadura, en 2040 registrarían un aumento del 3,2 por ciento, que sería mayor en la provincia de Badajoz, con un 4 por ciento más, frente al 1,9 por ciento previsto para la provincia de Cáceres.

En términos absolutos serían 14.259 número de hogares más en 2041 en Extremadura, mientras que el tamaño medio del hogar en Extremadura, se proyecta que sea de 2,16 personas.

Por su parte, el número de hogares unipersonales supondría, en Extremadura, el 36,1 por ciento del total en 2041, frente al 30,6 por ciento en el conjunto del país.