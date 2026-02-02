Plasencia valorará pedir la declaración de zona catastrófica y habilitará un punto para atender incidencias del temporal

El Ayuntamiento de Plasencia estudiará solicitar al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, equivalente a la anterior declaración de 'zona catastrófica', a causa de los daños materiales sufridos en esa localidad cacereña, tras los fuertes vientos acompañados de granizo registrados en la tarde de este pasado viernes.

Así lo ha anunciado este sábado el alcalde placentino, Fernando Pizarro, en declaraciones a los medios en el marco de su visita junto a la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, al Hospital Virgen del Puerto, uno de los puntos más afectados por los fuertes vientos.

"Primero necesitamos indiscutiblemente la valoración de los daños que se han efectuado y ver si cumplimos los prefectos para poder acogernos a esa declaración que ayudaría desde el punto de vista económico al conjunto de los afectados", ha precisado Pizarro.

Remarcando que no ha habido que lamentar daños personales, el regidor ha indicado que, por el momento, las autoridades continúan con la valoración de los daños materiales producidos porque "muchos son muy personales".

En concreto, Pizarro se ha referido a vehículos, naves del polígono industrial, arboleda caída o destrozos en el pavimento urbano, entre otros.

Como zonas especialmente afectadas se encuentran la avenida Dolores Ibárruri, el área del Valcorchero con el hospital y el Centro de Menores 'Cereza', y un espacio comprendido entre el cementerio y la pequeña zona industrial que hay junto al Arroyo Niebla y la Rambla de Santa Teresa.

OFICINA PARA ATENDER INCIDENCIAS

Subrayando que existen daños más difíciles de "evaluar directamente" con el análisis que se está llevando a cabo, dado que muchos de ellos se han producido en casas de, sobre todo, la parte de Ciudad Jardín, Pizarro ha avanzado que la próxima semana se abrirá una oficina con personal municipal para recoger el conjunto de incidencias registradas.

La misma estará coordinada entre la Policía Local y Disciplina Urbanística, aunque por el momento se desconoce el lugar donde se emplazará la misma y su momento de apertura.

Finalmente, el alcalde de Plasencia ha querido poner en valor la movilización, coordinación y trabajo de personal del Infoex, del Sepei de la Diputación Provincial de Cáceres, así como de la Policía Local para despejar "todas las vías que habían sido afectadas" a causa del "material que salió volando".

"No me atrevo a decir que fue un tornado porque no está confirmado por la Agencia Estatal de Meteorología si fue realmente un tornado, una sucesión de ellos o cualquier otro efecto atmosférico", ha matizado Pizarro agregando que, en cualquier caso, su "virulencia" tomó por sorpresa a la ciudad.

DAÑOS EN EL HOSPITAL Y CENTRO DE MENORES

Resaltando que "no lamentar daños personales" es "la mejor noticia" que podía darse ante un fenómeno que, ha insistido, ha sido "totalmente inesperado", la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha asegurado que "la actividad asistencial en el hospital no se ha visto en ningún momento afectada".

"El hospital se preparó y agradezco a todos los compañeros que se prepararon para recibir a las posibles víctimas que podíamos tener tras lo sucedido. Por suerte, no tuvimos ninguna, aunque sí hay cuantiosos daños materiales", ha admitido García haciendo referencia a daños en las zonas de la lavandería y consultas externas.

Con relación a los estragos causados por los vientos en el Centro de menores 'Cereza', que actualmente no alberga menores en su interior al estar en obras, la consejera en funciones ha señalado que se han visto dañadas las cubiertas de los seis edificios asistenciales, así como ha volcado un muro.

"Son daños materiales de una importante cuantía, pero nada tiene que ver con que hubiera habido daños personales", ha recalcado García Espada.