El Plan Infoex interviene en 34 incendios forestales en la última semana

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 62 incidentes, de los que 34 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 201,47 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. De estos incendios, 16 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 18 en la provincia de Cáceres.

En esta semana de la Época de Peligro Alto, que comenzó el pasado 1 de junio, cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección a construcciones aisladas y afección a carreteras) en un único incendio, en Robledillo de la Vera (Cáceres). Asimismo, destaca el incendio de Badajoz, que afectó a 70 hectáreas de terreno forestal.

La próxima semana comenzará con un cambio de tiempo, marcado por el descenso de las temperaturas y la aparición de precipitaciones durante los primeros días. Estas condiciones favorecerán una disminución del riesgo de incendio forestal, especialmente en aquellas zonas donde las precipitaciones sean más significativas.

No obstante, las lluvias previstas pueden presentar una distribución irregular y existe mayor incertidumbre meteorológica de cara a la segunda mitad de la semana. Además, tras un periodo prolongado de temperaturas elevadas y escasez de precipitaciones, el combustible forestal mantiene todavía condiciones de disponibilidad para arder.

Por ello, aunque inicialmente se espera una mejora de las condiciones meteorológicas respecto al riesgo de incendio, deberá mantenerse la precaución y seguir la evolución de las precipitaciones, la humedad y el viento a lo largo de la semana.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recomienda seguir extremando las precauciones y recuerda que permanecen plenamente vigentes las limitaciones establecidas para la Época de Peligro Alto en relación con la regulación de usos y actividades.