El Plan Infoex intervenía en 15 incendios forestales durante la última semana

El Plan Infoex de la Junta de Extremadura ha intervenido esta semana en 43 incidentes, de los que 15 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 135 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

Cabe destacar que once incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros cuatro en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel uno -posible afección a personas o bienes no forestales- en cuatro incendios en la provincia de Cáceres y en cuatro en la provincia de Badajoz.

Del mismo modo, el Ejecutivo regional ha puesto en valor la colaboración esta semana del Plan Infoex en las tareas de extinción de un incendio forestal en la provincia de Huelva.