El Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura lanza la cuarta edición del concurso 'La mujer y la niña en la ciencia'

El Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), ha lanzado la convocatoria de la cuarta edición del concurso 'La mujer y la niña en la ciencia' con el objetivo de fomentar la creatividad literaria y la lectura y, al mismo tiempo, reivindicar la presencia femenina en la ciencia.

El concurso busca también visibilizar el papel desempeñado por las mujeres en la ciencia, así como despertar vocaciones tempranas que rompan estereotipos y abran caminos hacia un futuro más justo e inclusivo.

La principal novedad de este año es la incorporación de la lectura en voz alta, además de la presentación del trabajo por equipo y no de forma individual. De esta forma, se promueven valores como la cooperación, la expresión oral y escrita y el respeto por la diversidad.

Podrán participar en este concurso estudiantes desde primero de Primaria hasta segundo de la ESO. El relato, creado por toda la clase, será un cuento corto inventado de entre 500 y 900 palabras que tenga como protagonista a una niña o mujer científica y en él se deben incluir referencias a la importancia de la lectura en la vida de esa científica.

Además del texto, se enviará una grabación donde la clase leerá el relato. Cada clase podrá presentar una sola obra y no se aceptarán relatos ofensivos, discriminatorios o que atenten contra la dignidad de las personas. Los trabajos se podrán enviar hasta el 4 de febrero a lecturaextremadura@juntaex.es.

La clase ganadora disfrutará de una visita guiada a una de las sedes del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura. Además, cada miembro de la clase recibirá una bolsa de algodón del Plan de Fomento de la Lectura, una libreta y un bolígrafo del Plan de Fomento de la Lectura; cuadernos sobre Hedy Lamarr y juegos de posters de científicas representadas en la iniciativa 'Women Do Science'.

El relato ganador se publicará en la web de Fomento de la Lectura y todos los participantes recibirán cuadernos didácticos sobre científicas y una bolsa del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

Este concurso 'La mujer y la niña en la ciencia' recibió en 2025 un total de 149 relatos procedentes de 23 bibliotecas, mejorando los datos de 2024, donde se presentaron un total de 137 relatos procedentes de 20 bibliotecas públicas y los de 2023, donde participaron 13 bibliotecas con 48 relatos.