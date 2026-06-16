Pizarro se despide del Ayuntamiento de Plasencia y confía haber sido el alcalde "de todos" en los últimos quince años

Fernando Pizarro se ha despedido este lunes como alcalde de Plasencia tras quince años en el cargo, un tiempo en el que espera haber sido el alcalde "de todos" los ciudadanos, tanto de los que le han votado como de los que no.

Pizarro ha realizado estas declaraciones en el pleno extraordinario que ha abordado su renuncia como alcalde y concejal para ser nombrado director del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Cabe señalar que dicho patronato ha acordado este lunes proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el nombramiento de Pizarro como nuevo director de la entidad tras el cese a petición propia de Juan Carlos Moreno, que asumió el cargo en el año 2016.

De conformidad con los Estatutos de la Fundación Yuste, la propuesta de nombramiento será elevada al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura para su aprobación.

HA DEDICADO A PLASENCIA LOS "MEJORES AÑOS" DE SU VIDA

En su intervención, Pizarro ha agradecido la presencia en el pleno de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha destacado que desde que entró en el consistorio, primero como concejal y más tarde como alcalde con cuatro mayorías absolutas, ha invertido los "mejores años" de su vida, además de mostrar su satisfacción por la presencia en la sesión de personas que no son del PP y que están debido al "afecto" que le tienen.

"El alcalde no es el alcalde de quien le vota, es el alcalde de todos y espero haber cumplido en la medida de mis posibilidades ese precepto fundamental del servicio público", ha sentenciado Pizarro, quien también ha expuesto que el consistorio ha estado abierto "permanentemente durante 15 años a todo aquel que lo necesitaba".

Del mismo modo, ha pedido disculpas si en algún momento, durante su gestión, ha habido personas que se han podido sentir ofendidas por decisiones adoptadas, pero en su labor, ha dicho, siempre han estado presentes los ciudadanos de Plasencia.

Del mismo modo, ha rechazado que sea desleal con los placentinos dejar la alcaldía antes del fin de la legislatura y ha señalado que la decisión de dejar de ser alcalde ha sido personal y se ha tomado con el "consenso" de su entorno más cercano, momento en el que remarcado que ha sido leal con el PP "hasta el extremo".

"Cuando mi partido me ha dicho, abrimos esta puerta, la abrimos, cerramos esta puerta, la cerramos", ha subrayado, momento en el que ha remarcado que seguirá trabajando por Plasencia "desde donde esté".

Pizarro, en su intervención, también ha repasado la situación en la que se encontró el consistorio y en la que se encuentra actualmente, sobre la que ha dicho que es "mejor", aunque ha reconocido que quedan aspectos sobre los que trabajar.

Finalmente, Fernando Pizarro se ha despedido pronunciando unos versos. "Dicen que son 24 las horas que tiene el día. Si tuviera 27, tres horas más te querría. Eso es lo que siento por esta ciudad. Si tuviese tres horas más el día, tres horas más la querría", ha aseverado.

De forma previa han tomado la palabra los portavoces de los grupos municipales, quienes han deseado a Pizarro lo mejor en su nueva labor, con críticas del PSOE y Unidas Podemos-IU por Plasencia por abandonar la alcaldía de la ciudad antes del fin de la legislatura.

Así, tanto Alfredo Moreno (PSOE) como Victoria Mata (Unidas Podemos-IU por Plasencia) han coincidido en criticar la marcha de Fernando Pizarro a escasos meses de terminar la legislatura, mientras que José Antonio Hernández (PP) y Álvaro Sánchez-Ocaña Vara (Vox) le han dedicado los mejores éxitos lo personal y en su tarea al frente del Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.