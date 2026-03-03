TRIBUNALES

Piden 6 años de cárcel a acusado de provocar incendio de 10.000 hectáreas en Gata y Hurdes

La vista oral ha quedado fijada para los días 24 y 25 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Redacción

Extremadura |

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha pedido para el acusado de provocar un incendio forestal en las comarcas cacereñas de Gata y Las Hurdes, en 2023, 6 años de prisión, 24 meses de multa y más de 400.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños ambientales y los costes derivados de la extinción.

Así, ha solicitado la apertura de juicio oral contra un vecino de la zona, sin antecedentes penales, por el incendio que se extendió entre el 17 de mayo y el 6 de junio de 2023.

El Ministerio Público atribuye al encausado la autoría de un delito doloso de incendio forestal agravado, dada la magnitud del área afectada y la incidencia sobre espacios protegidos y núcleos habitados.

