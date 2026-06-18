El PIB de Extremadura crecerá un 2,1% en 2026, por debajo de la media nacional

El PIB de Extremadura crecerá un 2,1 por ciento en 2026, por debajo de la media nacional (2,4 por ciento), según las previsiones de crecimiento de las comunidades autónomas por parte de BBVA Research.

Así, estima que el mayor avance se producirá en la Comunidad Valenciana (3%) por las ayudas para la reconstrucción tras la DANA. Por su parte, la Comunidad de Madrid (2,7%), Baleares (2,6%), Andalucía (2,6%), Murcia (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%) también se sitúan por encima del promedio nacional (2,4 por ciento).

Según estas previsiones, Cataluña y Canarias (2,4%) crecerán en línea con la media de España. Asimismo, el "buen tono" del consumo privado apoyará el crecimiento en el centro-sur del país. Murcia y Castilla-La Mancha tienen un avance previsto del 2,5%, mientras que el de Andalucía es del 2,6%, que se verán beneficiada por el empuje del turismo y las medidas de apoyo tras las borrascas de febrero.

De igual modo, Extremadura (2,1 por ciento) se revisa al alza por unos datos de coyuntura mejores de lo esperado, aunque no de forma suficiente para registrar un incremento del PIB igual al promedio nacional.

El avance será más moderado en el centro-norte, donde el encarecimiento de la energía, la persistencia de tensiones en las cadenas globales de suministro y la desaceleración de la demanda europea pesarán sobre la actividad, especialmente en las comunidades con mayor peso industrial y exportador.

Los retrocesos de las exportaciones y de la producción industrial justifican revisiones a la baja en Navarra y La Rioja (1,8%), Asturias y País Vasco (1,9%), Cantabria (2,1%) y Galicia (2,2 por ciento).

Por otro lado, el mejor desempeño de las ventas al exterior respecto a lo previsto hace unos meses se traslada a revisiones positivas en Aragón y Castilla y León (2,2%), aunque estas comunidades seguirán registrando un crecimiento inferior al del conjunto de España.