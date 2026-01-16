Philip Morris Spain impulsa el futuro del tabaco con un programa de alta capacitación tecnológica para cultivadores extremeños

Arrancó el programa Cultivadores Digitales: “Competencias, Relevo Generacional, Impacto y Futuro”, un programa de capacitación tecnológica impulsado por Philip Morris Spain en colaboración con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX). El objetivo de esta iniciativa es apoyar al cultivador de tabaco en su transición hacia un modelo de gestión de su explotación innovador, sostenible y competitivo.

La primera sesión del programa ha reunido a los más de 40 cultivadores que forman parte de este proyecto pionero que busca mejorar las competencias técnicas y empresariales de los cultivadores, promoviendo la adopción de tecnologías de vanguardia. A través de la digitalización, el programa persigue incrementar la eficiencia productiva, reforzar la competitividad del sector a largo plazo y facilitar el relevo generacional.

Cultivadores Digitales se desarrollará a lo largo de 2026 y se estructura en tres fases: una inicial de evaluación personalizada del perfil digital de cada agricultor, con informes específicos y propuestas de soluciones tecnológicas concretas; una segunda fase centrada en conferencias especializadas y sesiones formativas sobre digitalización, innovación, sostenibilidad y el futuro de la agricultura; y una tercera centrada en la evaluación y el seguimiento, basada en metodologías participativas, para consolidar y validar los conocimientos adquiridos.

En palabras de Cesare Trippella, director de cadena de valor y de relaciones externas de Philip Morris para Europa: “Estamos convencidos de que el tabaco de Extremadura tiene futuro. Cultivadores Digitales representa un paso más en la firme apuesta de la compañía por el tabaco extremeño y por las nuevas generaciones de cultivadores”. Asimismo, Imelda Rodríguez, responsable de relaciones institucionales de la compañía en España destaca que “la formación, la innovación y la transformación son pilares fundamentales para afrontar los retos del sector, y esta es nuestra nueva apuesta para apoyar a los cultivadores en su avance hacia el futuro en un contexto altamente desafiante”.

Tres décadas de compromiso con Extremadura

El compromiso que Philip Morris Spain mantiene con Extremadura se remonta tiempo atrás, ya que la compañía lleva comprando hoja de tabaco en la región cada año ininterrumpidamente desde 1992. De hecho, en los últimos diez años Philip Morris ha invertido aproximadamente 230 millones de euros en la compra de tabaco extremeño.

Asimismo, la compañía ha querido estar siempre cerca del cultivador extremeño apoyando esa visión emprendedora. Este apoyo se ha materializado en iniciativas que refuerzan tanto la competitividad del sector como las buenas prácticas agrícolas, que han mejorado la calidad y productividad del cultivo. En el plano del desarrollo y la formación, Philip Morris viene apostando por programas pioneros como el Programa Emprendedor que, en sus ocho ediciones, ha capacitado a nuevas generaciones de cultivadores a la vanguardia de la gestión empresarial.

Además, este compromiso con Extremadura se ha ampliado en los últimos años con la creación, en 2021, del principal centro de servicios digitales para usuarios del dispositivo de tabaco calentado en España, ubicado en Olivenza. Este centro, que atiende a casi medio millón de usuarios de iQOS en España, emplea a un equipo de 120 personas, de las cuales el 85% son extremeñas.

Philip Morris International está inmersa en una transformación sin precedentes que redefine su misión e identidad. Nuestro objetivo, tanto en España como en el resto del mundo, es claro: construir un futuro libre de humo. Un futuro en el que los fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando, adopten alternativas mejores libres de combustión y dejen atrás el cigarrillo.

Este propósito supone una transformación radical de nuestro modelo de negocio y de nuestra organización, y exige competencias nuevas y altamente especializadas en cada ámbito. Además, este proceso de cambio involucra también a nuestros socios comerciales y a toda la cadena de valor, impulsando el desarrollo de nuevas competencias y programas que ayuden a los cultivadores en su transición digital y preparación para los retos del futuro.