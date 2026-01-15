Badajoz guarda un minuto de silencio en memoria de la última víctima de violencia de género asesinada en la ciudad

Medio centenar de personas han guardado este miércoles, día 14, un minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, en memoria de la última víctima de violencia de género asesinada en la capital pacense, tras confirmarse como tal la mujer de 78 años fallecida este lunes presuntamente asesinada por su marido. También se ha secundado este minuto de silencio por el asesinato de una mujer un pueblo gaditano.

El minuto de silencio ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés; la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas; el jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Manuel Santiago Marín, o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, además de miembros de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno o de la corporación municipal del ayuntamiento de la capital pacense.

En declaraciones a los medios, la subdelegada del Gobierno en Badajoz ha recordado que este minuto de silencio se ha guardado por el asesinato de una vecina de Badajoz, María del Carmen de 78 años, "fallecida después de la paliza recibida por su marido", como también por una vecina de un pueblo de Cádiz "que también ha sido asesinada por la paliza dada por su pareja o expareja". De este modo, ya son cuatro las mujeres fallecidas en este 2026 por violencia de género "a las alturas del año que estamos, que estamos a día 14".

"La cosa pinta muy mal y la lacra de la violencia de género sigue existiendo", ha lamentado, al tiempo que ha explicado que, en el caso de María del Carmen, "no constaban denuncias previas en el sistema VioGén", mientras que sobre los resultados de la autopsia y si corrobora que ha sido violencia de género ha incidido en que el Ministerio de Igualdad no lo declara como tal hasta que dicha práctica forense "no corrobora los motivos del fallecimiento", por lo que "parece" que habría fallecido a consecuencia de los golpes recibidos.

Asimismo y tras las tres víctimas de violencia de género registradas en Extremadura en 2025, un año "trágico", ha lamentado que se empieza 2026 "muy mal" y "muy pronto" y ha confiado en que sea la última vez que se reúnen por este motivo en la comunidad en este año.

Acto seguido, la subdelegada ha incidido en la importancia de denunciar y del propio entorno de la víctima, y ha aseverado que en este caso de Badajoz "fueron los vecinos quienes avisaron de que había una pelea", tras lo que ha destacado la importancia de que "el entorno que detecte que hay un problema de violencia lo denuncie" o "ponga los medios a disposición de la víctima para denunciarlo" como "también hay que insistir en la colaboración institucional".

"Insistimos en que es muy importante que los municipios estén adheridos al sistema VioGén, porque al final la Policía Local es la que está más cerca de los ciudadanos y la que puede ayudar a prevenir", ha aseverado Cortés, que ha recordado que están pendientes de que Cáceres termine de firmarlo y que en el caso de Badajoz todavía no hay petición de adhesión a dicho sistema.

La Delegación de Gobierno ha considerado que "es importante que los municipios, principalmente los de más población, pero también los pequeños, se adhieran al sistema VioGén, en la medida de sus posibilidades" y para aumentar la colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los Servicios Sociales de los municipios, entre los ayuntamientos, "que son al final los que están más cerca de los ciudadanos".

Cabe recordar que el marido de la mujer fallecida en Badajoz ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza 1, por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre su mujer; después de que fuera puesto a disposición judicial este pasado viernes, día 9, por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género hacia su mujer.

En ese sentido, el titular de la plaza 1, por ser el que estaba de guardia, acordó, una vez prestada declaración y como medida cautelar una orden de alejamiento y prohibición de acercarse el hombre tanto a la mujer como a su domicilio. Posteriormente, este pasado lunes, día 12, el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer, por lo que el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. A este respecto, Cortés ha confirmado que sigue en prisión.

ALCALDE DE BADAJOZ

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha transmitido sus "condolencias" a la familia que, como ha dicho, debe estar sufriendo lo que "uno no puede ni siquiera" imaginar. "Es una situación dramática, una situación muy, muy dolorosa. Es una situación que, por las especiales implicaciones que tiene, por la edad de la víctima, por la situación tan particular que se ha vivido, que ha ido trascendiendo, yo creo que tiene o reviste una especie de gravedad y, por tanto, impacta doblemente", ha aseverado.

De este modo, ha mandado a todos sus familiares, a todos sus allegados y a todos sus amigos un "fortísimo abrazo" y ha confiado en que intenten pasar "este trance de la mejor manera posible dentro de la dificultad" y "sobre todo" que se sientan "arropados, queridos y apoyados" por toda la ciudad de Badajoz.

Preguntado por la adhesión a VioGén, Gragera ha explicado que ya dijeron que, cuando tengan la plantilla "dimensionada", tendrán la capacidad de poder poner a disposición de dicho sistema agentes "que no sean solo un parche, sino un compromiso real con el sistema", que dependerá también de la capacidad que tengan de poder atender a las competencias propias del ayuntamiento.

Asimismo, ha recordado que ya mostraron su compromiso y ha confiado en que "ahora", con la resolución y la finalización del tribunal único, en el que hay 22 plazas adscritas a la ciudad de Badajoz, puedan incorporarse y dar respuesta.

En cualquier caso, el regidor ha querido insistir en que la violencia de género "va mucho más allá de un sistema de acompañamiento a las víctimas" porque, en este caso en concreto, "no estaba dentro" de dicho sistema, y "por tanto, ningún tipo de sistema de protección que se activa a través del sistema VioGén hubiera podido dar resultado".

"Esto es una cuestión que tiene que ver con la concienciación, con la educación y con la interiorización de que este tipo de conductas son absolutamente execrables y que no tienen cabida en esta sociedad", ha destacado Ignacio Gragera, que ha concluido que están para acompañar a la víctima y "darle un sostén y un abrazo fuerte" a sus familiares, así como "para decirle alto y claro a la sociedad que nosotros no estamos dispuestos a permitir que esto siga sucediendo".