Las pernoctaciones hoteleras en Extremadura bajan un 10% en diciembre

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura en diciembre empeoran y descienden un 10% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 160.707 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercer mejor dato de pernoctaciones en un mes de diciembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 9,68% menos de turistas en diciembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 93.265 viajeros. Por nacionalidad, 76.781 eran residentes en España, el 82,33%, mientras que 16.484 (17,67%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 12,6% y los extranjeros aumentaron un 6,8%.

Del total de pernoctaciones en Extremadura, 136.083 las realizaron residentes en España (un 84,68%), mientras que 24.623 (15,32%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 70,47 euros, lo que representa una subida del 6,9% interanual. En general, los precios subieron un 4,63% respecto al año anterior en Extremadura.

En total, en Extremadura se alcanzó en diciembre una ocupación del 30,27% y el sector hotelero empleó a 2.110 personas (un descenso del 2,1% interanual).