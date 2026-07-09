La participación de las empresas extremeñas en la Casilla Solidaria en el Impuesto de Sociedades crece un 30% en 2025

Un total de 6.668 empresas extremeñas marcaron la Casilla Empresa Solidaria en su declaración del Impuesto sobre Sociedades en 2025, lo que supone un 30,21 por ciento más que el año anterior, y eleva la participación hasta el 23,96 por ciento del tejido empresarial de la comunidad autónoma.

Con este incremento, Extremadura se sitúa como la región española donde más crece la participación empresarial en esta iniciativa solidaria.

Estos datos han sido dados a conocer por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Sebastián González Martos, durante la presentación este miércoles en Mérida de la campaña de la Casilla Empresa Solidaria.

Un acto en el que también han participado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; y el CEO de Movilex, Luis García-Torremocha.

Durante la rueda de prensa, se ha puesto de relieve, además, el "importante" crecimiento de la recaudación obtenida a través de esta iniciativa, que alcanzó los 599.868 euros, un 50,3 por ciento más que en 2024. Este incremento sitúa a Extremadura como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento porcentual de fondos recaudados, sólo por detrás de Cantabria, Comunidad Valenciana y Galicia.

Gracias a estos recursos, en Extremadura se desarrollaron 115 programas de interés general gestionados por 53 entidades del Tercer Sector, con una financiación total de 9.748.183,60 euros.

Se trata de iniciativas dirigidas a garantizar los derechos de la ciudadanía, combatir la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, y avanzar hacia una sociedad "más justa, igualitaria e inclusiva", explica en nota de prensa la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura.