PACMA tilda de "indecente" que el gobierno extremeño de PP y Vox aumente un 500% las ayudas al sector taurino

El partido animalista PACMA ha criticado el aumento del 500 % en las partidas que destina el Gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura a la tauromaquia, que prevé en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 un montante de 1,78 millones de euros al sector taurino, frente a los 297.500 euros en las cuentas del ejercicio anterior, lo que supone un incremento de casi 1,5 millones de euros de dinero público, además de promover su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

La formación considera "indecente" que se destinen "cantidades millonarias de dinero público" a una actividad "basada en el sufrimiento animal" mientras se ejecutan "importantes recortes en políticas sociales y de cooperación".

Entre ellos, la reducción del presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que pasará de 11 a menos de 3 millones de euros, señala la organización en una nota de prensa.

El presidente de PACMA, Javier Luna, ha afirmado que "resulta incomprensible que un gobierno alegue falta de recursos para proyectos solidarios mientras multiplica las subvenciones a la tauromaquia". "Estamos viendo cómo se utiliza el dinero de todos los extremeños para mantener artificialmente una industria que cada vez cuenta con menos respaldo social", ha señalado.

Luna también ha criticado la intención de "blindar" la tauromaquia como Bien de Interés Cultural. "Ninguna administración debería proteger como patrimonio una actividad basada en la tortura y muerte de animales. Lo que merece protección es la empatía, no la crueldad convertida en espectáculo", ha añadido.

PACMA recuerda que la tauromaquia depende "cada vez más" de las subvenciones públicas para sobrevivir y exige a la Junta de Extremadura que abandone las políticas de apoyo al sector taurino y destine esos recursos a servicios públicos, protección animal y proyectos con verdadero interés social.