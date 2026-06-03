La Oreja de Van Gogh, Medina Azahara o Cantores de Híspalis actuarán en la Feria de San Juan de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ofrecerá conciertos para todas las edades con artistas de referencia durante las Ferias y Fiestas de San Juan 2026, de la mano de grupos como La Oreja de Van Gogh, Medina Azahara o Cantores de Híspalis. La programación se completa con un concierto de la Orquesta de Extremadura, el espectáculo de Cantajuego 'Mi amiga Buby' y un concierto de Cajas Rumberas.

El consistorio de la capital pacense, en colaboración con la empresa Progevents, ha diseñado una programación musical variada para la próxima Feria de San Juan, con propuestas dirigidas a diferentes públicos y estilos musicales que convertirán al auditorio del recinto ferial en uno de los principales puntos de encuentro durante la celebración de la "fiesta grande de la ciudad".

La programación arrancará el sábado 20 de junio, a las 22,00 horas, con la actuación de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más reconocidas del panorama pop español, que llegará a Badajoz con su gira 'Tantas cosas que contar'.

El concierto tendrá lugar en el auditorio del recinto ferial y será el único espectáculo de la programación con entrada de pago. Las localidades ya pueden adquirirse a través de la página web oficial del grupo, según indica el ayuntamiento en nota de prensa.

El apartado musical continuará el martes 23 de junio con el tradicional concierto de la Orquesta de Extremadura, que se celebrará como es tradición en el parque del río y ofrecerá al público una propuesta cultural de "gran calidad en un entorno emblemático de la ciudad".

Pensando especialmente en el público familiar, el jueves 25 de junio, a las 20,00 horas, llegará al auditorio del recinto ferial el espectáculo de Cantajuego 'Mi amiga Buby', una propuesta que reúne música, baile y diversión para los más pequeños, con entrada gratuita hasta completar aforo. La programación continuará esa jornada con el concierto de Cajas Rumberas, en el mismo auditorio.

MEDINA AZAHARA Y CANTORES DE HÍSPALIS

El viernes 26 de junio será el turno de Medina Azahara, que hará parada en Badajoz dentro de su gira de despedida. La histórica banda cordobesa, "referente indiscutible del rock andaluz y de la música española durante más de cuatro décadas", ofrecerá un concierto "muy especial" a partir de las 21,30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

La programación musical concluirá el sábado 27 de junio con la actuación de Cantores de Híspalis, que visitarán la ciudad con su gira conmemorativa del 50º aniversario. El "emblemático" grupo sevillano, una de las formaciones más representativas de la música popular andaluza, subirá al escenario a las 22,00 horas y la entrada será también gratuita hasta completar aforo.

El Ayuntamiento de Badajoz ha concluido que, con esta programación, refuerza su apuesta por ofrecer unas Ferias y Fiestas de San Juan abiertas a todos los públicos, "combinando propuestas de primer nivel nacional con espectáculos familiares y artistas que forman parte de la historia musical de nuestro país".