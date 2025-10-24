El "órdago electoral" de Guardiola se salda con Tres Enmiendas a la Totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2026

La Presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, planteó la tramitación del proyecto de ley de presupuestos extremeños para el año 2026 como una disyuntiva: O había Presupuestos o había convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para el próximo año.

La respuesta a este órdago llegaba ayer por parte de los partidos de la oposición: 3 enmiendas a la totalidad del texto. Y así, a la ya anunciada por Unidas por Extremadura este pasado miércoles ayer se sumaba el registro de dos enmiendas más por parte del Grupo Socialista y de Vox. Las tres se debatirán en sesión plenario el próximo lunes y tensan la situación para el gobierno de Guardiola que ven rechazadas de forma frontal sus cuentas. La líder del ejecutivo extremeño, ayer en pleno de la Asamblea y en turno de preguntas de control a la presidenta se negaba a dar por concluida la legislatura.

Mientras, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo aseguraba ayer que el presupuesto "nace muerto" y pedía a Guardiola que convoque elecciones "cuanto antes". La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel consideraba que las elecciones anticipadas "le van a salir rana" a Guardiola. Por su parte, el portavoz de Vox, Óscar Fernández defendía la necesidad de esa enmienda a la totalidad registrada por su grupo.

Vox ya ha anunciado que no apoyará la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista, el PSOE guardará sus cartas hasta el lunes. Para que prospere cualquiera de las tres enmiendas a la totalidad sería necesario el voto conjunto de Vox y PSOE, algo que no parece demasiado factible, por lo que el Lunes, la falta de sumas, podría ofrecer un balón de oxígeno a los presupuestos.