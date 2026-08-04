La operación especial de Tráfico del 1 de agosto se salda con 23 accidentes en Extremadura y dos fallecidos

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido 23 accidentes durante la 'Operación Especial 1 de agosto 2026', que se han saldado con dos fallecidos, tres heridos graves y cuatro ilesos.

Este es el balance de la operación especial puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico desde las 15,00 horas del pasado viernes, 31 de julio, y hasta las 23,59 de este domingo, 2 de agosto.

De estos 23 accidentes, 15 se han producido en vía interurbana y 8 en casco urbano, mientras que por provincias, doce han sido en la de Cáceres, y once en la de Badajoz.

Como consecuencia de estos accidentes, los facultativos del Servicio Extremeño de Salud (SES) han atendido a un total de 13 personas, de las que dos han fallecido, tres han resultado heridas de carácter grave y cuatro ilesas.

El Centro 112 Extremadura ha movilizado a un total de 31 recursos, de los que 10 han sido del Servicio Extremeño de Salud (SES), 13 de la Guardia Civil, 7 de la Policía Local y 1 del Cuerpo de Bomberos.