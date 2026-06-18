La ONG ACCEM atiende a 762 personas refugiadas en el primer cuatrimestre del año en Extremadura

La organización ACCEM ha atendido en Extremadura durante el primer cuatrimestre de 2026 a un total de 762 personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional u otro tipo de figura jurídico-administrativa basada en el derecho internacional, procedentes principalmente de Malí, Senegal, Venezuela y Guinea-Conakry.

El perfil de atención se reparte entre un 11 por ciento de mujeres y un 89 por ciento de hombres, con mayoría de personas entre los 18 y los 34 años.

Por provincias, ACCEM ha atendido en Badajoz a 505 personas, y en Cáceres, a 447.

A su vez, en el conjunto nacional, de enero a abril de 2026 Accem ha acompañado a un total de 17.467 personas refugiadas y solicitantes de algún tipo de figura jurídica internacional en todo el país.

Las principales nacionalidades atendidas han sido Mali (4.228 personas), Venezuela (3.665), Ucrania (3.569), Colombia (911) y Senegal (835). La franja de edad más representada es la de 18 a 35 años, con 9.662 personas atendidas, seguida por el grupo de 35 a 49 años, con 3.862.

Además, ACCEM también ha prestado atención a 2.497 menores en situación de solicitud o reconocimiento de protección internacional, informa en nota de prensa la ong.

En cuanto a los motivos de solicitud de protección, destacan aquellos vinculados a los conflictos generalizados en el país de origen (2.473), las opiniones políticas (882), la violencia de género (420), y la orientación sexual y la identidad de género (285).