La ONCE elige a Julio Vallejo como su mejor vendedor en Extremadura durante 2025

Julio Vallejo ha sido seleccionado como Vendedor del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Delegación de Extremadura.

Un galardón con el que la organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Julio, de 59 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, ha recibido su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el pasado viernes, día 5, en Madrid, donde todos han estado acompañados por los máximos responsables de la organización.

Julio es un melómano empedernido desde niño. En la actualidad disfruta de una colección de discos muy amplia, pero sobre todo le gusta escuchar heavy. De perfil analítico y lector profundo, decidió inscribirse en un club literario, el cual terminó liderando, de forma que sus compañeros siempre le dicen que realice un análisis de lo que están leyendo.

Julio trabajó desde muy pequeño, llegando a formar parte de la plantilla de una fábrica de tomate durante varias décadas. Después de agravarse su discapacidad, decidió ingresar en la ONCE como vendedor. Enseguida se ganó el afecto de sus clientes y compañeros por su "amabilidad" y "buen talante", explica en nota de prensa la ONCE.