Once buitres negros recuperados en Extremadura viajarán este martes a Bulgaria para su reintroducción en el entorno

Once ejemplares de buitre negro que han sido recuperados en centros de Extremadura viajarán este martes, 7 de julio, a Bulgaria para ser reintroducidos posteriormente en ese país.

Las aves han sido recuperadas y rehabilitadas en el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Los Hornos y en el Hospital de Fauna de AMUS, y pasarán a formar parte de colonias que ya comienzan a consolidarse y reproducirse en su nuevo destino.

Así lo avanza la asociación AMUS, que señala que con la colaboración de la Junta de Extremadura y la Fundación para la Conservación de los Buitres (VCF) ha permitido crear y reforzar colonias de buitre negro y buitre leonado en distintos países europeos.

De esta forma, con más de 600 ejemplares trasladados en la última década, Extremadura "se consolida como un referente internacional en la conservación de estas especies", señala.

Cabe destacar que Extremadura cuenta con unas 900 parejas de buitre negro, lo que supone aproximadamente el 50 por ciento de la población española y cerca del 40 por ciento de la europea, "reflejo de un territorio donde la dehesa y la ganadería extensiva siguen desempeñando un papel esencial, generando las condiciones necesarias para mantener poblaciones saludables de estas especies".

Por tanto, estos proyectos buscan fortalecer la red de poblaciones de buitres en Europa, favoreciendo la recuperación de la especie en áreas donde había desaparecido o presentaba poblaciones muy reducidas.