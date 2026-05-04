Olivenza rinde homenaje este martes a nueve vecinos deportados a los campos de concentración nazis

El Ayuntamiento de Olivenza celebrará este martes, 5 de mayo, un acto institucional de homenaje a los vecinos de Olivenza deportados al sistema nazi de campos de concentración.

Organizado por el consistorio oliventino en colaboración con Amical y la Universidad Miguel Hernández de Elche, este acto se enmarca en el proyecto La Higuera de la Memoria, una iniciativa centrada en la recuperación y dignificación de la memoria de los oliventinos que sufrieron el exilio y la deportación tras la Guerra Civil española.

El homenaje, que se celebrará a las 19,00 horas en el Convento San Juan de Dios, recordará a los cinco vecinos deportados a Mauthausen y, posteriormente, trasladados al subcampo de Gusen, donde murieron: Librado Almeida Martínez; Manuel García Jara; Antonio González Álvarez; Vicente Hurtado Álvarez; y José Martínez Rodríguez.

También se recordará a los deportados y, en este caso, supervivientes: Antonio Cayero Vivas; Gabriel Méndez Sousa; Raimundo Escudero Bravo; y Aurelio Ramallo Martínez.

El acto tendrá como eje simbólico la plantación de la 'Higuera de la Memoria', un árbol que "representará la vida, la resistencia y la permanencia del recuerdo", señala el Ayuntamiento de Olivenza en un comunicado.

La plantación del esqueje se acompañará de la instalación de un monolito conmemorativo y de un acto público de carácter institucional y cultural que contribuirá a preservar y transmitir la memoria de estos vecinos.

La elección del 5 de mayo, resalta el consistorio, coincide con la liberación del campo de concentración de Mauthausen en 1945, una fecha "profundamente significativa" para la memoria de los deportados españoles.

El homenaje incluirá la lectura pública de los nombres de las víctimas, intervenciones institucionales, contextualización histórica y un espacio cultural de diálogo poético con textos de Miguel Hernández y del poeta oliventino Manuel Pacheco.