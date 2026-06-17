Ofertan 23 plazas MIR en Extremadura en proceso extraordinario ministerial

El Ministerio de Sanidad ha convocado un procedimiento extraordinario a nivel nacional para cubrir las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que quedaron vacantes tras el proceso ordinario de adjudicación de este año, que incluye 23 Médicos Internos Residentes (MIR) en Extremadura.

En concreto, hay 20 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria para las áreas de salud de Cáceres (3), Mérida (1), Badajoz (4), Navalmoral de la Mata (1), Don Benito-Villanueva de la Serena (7), Coria (1) y Plasencia (3), según detalla la resolución ministerial, de fecha de este lunes, 15 de junio.

También se ofertan tres plazas MIR en el Hospital Universitario de Cáceres en las especialidades de Hematología y Hemoterapia, Anatomía Patológica y Cirugía Pediátrica.

Al margen de las plazas médicas, en Extremadura se convoca una de Radiofarmacia.

La solicitud se debe efectuar por medio de la página web del Ministerio de Sanidad, seleccionando las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria, por orden de preferencia.

El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado este martes a las nueve de la mañana y finalizará a las misma hora de este jueves, 18 de junio, jornada en la que el acto de adjudicación será telemático hasta finalizar las plazas ofertadas por cada titulación.

Las personas adjudicatarias de plaza deberán tomar posesión en el centro o unidad docente correspondiente los días 29 y 30 de junio de 2026.