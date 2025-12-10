Oferta Pública de Empleo, Formación o Vivienda centraban los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado, en su reunión de este martes, la convocatoria de ayudas para rehabilitar inmuebles en los pueblos de hasta 10.000 habitantes, con una inversión de 4 millones de euros hasta el año 2029.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha avanzado que la ayuda cubrirá un 50 por ciento del presupuesto de las obras de rehabilitación, y se elevará al 70 por ciento cuando se trate de personas jóvenes de hasta 35 años, familias numerosas, familias monoparentales o en situación de vulnerabilidad.

Las cuantías máximas -ha precisado- serán de 14.000 euros cuando la vivienda sea unifamiliar y de 9.000 euros cuando se encuentre dentro de un bloque de pisos.

Además, ha subrayado, las personas interesadas podrán invertir esas cuantías en mejorar el estado de conservación, las condiciones de habitabilidad, la eficiencia energética o la accesibilidad a sus viviendas.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2025

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a dos medidas para aumentar y mejorar la calidad del empleo público en Extremadura. Por un lado, el Ejecutivo ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2025, "la mayor desde que se tiene constancia de la tasa de reposición, es decir, desde hace más de una década", ha puntualizado la portavoz.

Además, ha cuantificado esta oferta en 2.376 plazas, de las cuales 746 corresponden a Administración General; 1.072 al Servicio Extremeño de Salud, y otras 558 al ámbito educativo.

Según ha explicado la consejera, la oferta está articulada a través de la tasa de reposición de efectivos del año 2023 y las 2.376 plazas podrán ser convocadas hasta el año 2028.

Por otra parte, en ese mismo decreto se modifica el acuerdo por el que se aprobó la Oferta Pública de Empleo de 2023, ya que las 138 plazas de Bombero Forestal Conductor pasan a ser de jornada completa durante todo el año.

"Convertimos así en empleo estable lo que, durante años, fueron contratos estacionales, mejoramos las condiciones laborales del sector", ha señalado Manzano, quien ha asegurado que, con ello, "garantizamos el funcionamiento de un servicio público fundamental: la prevención y extinción de incendios durante todo el año".

PROGRAMA YO RE-PUEBLO

Otra de las medidas para favorecer el desarrollo rural es la inversión que el Consejo de Gobierno ha autorizado, un total de 1,9 millones de euros, para impulsar el programa 'Yo repueblo', una iniciativa con la que se pretende fijar población en el mundo rural y llenar de vida los pueblos.

Entre las líneas de ayudas que contempla este decreto se incluye una para fomentar el relevo generacional, con hasta 25.000 euros para asumir los gastos de traspaso de un negocio o comprar nuevo equipamiento, ha explicado la portavoz del Ejecutivo.

También contempla ayudas de 5.000 euros en inversiones destinadas a mantener abiertos los bares, las cafeterías, las tiendas o las guarderías. Las cuantías varían -ha señalado- según el número de habitantes y, en todos los casos, cubren el 100 por 100 de la inversión.

Finalmente, habrá una tercera línea para nuevos agricultores de entre 41 y 55 años, con 12.000 euros por beneficiario y 1.000 euros más si la titular es una mujer.

También en el área de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, el Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo marco de obras forestales, que se suscribirá con varias empresas, para seguir mejorando la gestión de los montes.

En total -ha indicado Elena Manzano- el Ejecutivo contempla una inversión de 16 millones en dos años, con la posibilidad de prorrogarlo otros dos, para 34 contratos de gestión forestal en montes públicos. Se trata principalmente de trabajos de prevención de incendios forestales, pero también de prevención de plagas, procesos erosivos del suelo y otras amenazas para los montes.

"Ahora lo que hacemos es fijar las condiciones de referencia para luego adjudicar cada obra", ha concretado la portavoz.

MUSEO DEL MADRUELO

Otro de los asuntos destacados es la autorización para contratar las obras del futuro Museo del Madruelo, en Cáceres, para albergar la Colección Helena Folch-Rusiñol.

El proyecto, ha avanzado Elena Manzano, contempla la construcción del edificio y la ordenación de su entorno, con una inversión de 14,43 millones de euros.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y el propietario de la colección, para la cesión gratuita, por un periodo de 25 años prorrogables, de un conjunto integrado por dos colecciones: una de cerámica española y otra de instrumentos musicales etnológicos de carácter internacional.

La actuación se desarrollará en el ámbito del antiguo colegio 'El Madruelo', inmueble cedido por el Ayuntamiento de la ciudad a la Junta de Extremadura y ubicado en el borde este del casco urbano, en la Ribera del Marco.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA ON LINE

Por otra parte, en el ámbito de la salud, la portavoz de la Junta ha anunciado un programa dedicado a la promoción del bienestar emocional en Extremadura, que supone una actualización del Servicio Extremadura Responde, que hasta ahora prestaba atención psicológica a jóvenes de entre 10 y 30 años en un horario concreto de 11 a 18 horas.

Con el nuevo programa, ha dicho, "ampliamos el servicio, de manera que va a estar disponible para toda la población, sin importar la edad, y extendemos también el horario de atención, hasta duplicar el número de horas, de manera que cubrirá desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, los 365 días del año".

Y, como novedad, se seguirá ofreciendo atención individualizada, como hasta ahora, pero también terapias grupales de manera telemática.

OTROS ASUNTOS

Por otra parte, la consejera ha anunciado la creación de un Centro de Hiper Automatización e Inteligencia Artificial, "una herramienta que va a transformar la atención ciudadana", ha dicho.

Cuenta con inversión de 9,5 millones de euros y se enmarca en la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027

La Hiper Automatización, ha agregado, permitirá reducir tiempos, optimizar recursos y garantizar una atención más rápida y eficaz, con menos trámites y proactiva.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha anunciado la concesión de ayudas a los municipios afectados por la incidencia del virus del Nilo Occidental, especialmente a aquellos con menos capacidad económica, para afrontar los costes de estos tratamientos.

"Destinaremos 334.048 euros, una cuantía que corresponde a las necesidades concretas que nos ha transmitido cada entidad beneficiaria. Así, garantizamos que cada municipio reciba los fondos suficientes para cubrir todos sus gastos en tratamientos", ha detallado la portavoz del Ejecutivo.

Finalmente, Elena Manzano ha informado acerca de la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, que introduce cambios en materia universitaria "que afectan directamente a las competencias atribuidas a las comunidades autónomas", ha asegurado.

Desde la Junta de Extremadura, ha añadido la portavoz, "no estamos de acuerdo con el procedimiento que se ha seguido", ya que para ese Real Decreto se ha utilizado "el trámite de urgencia sin necesidad ninguna, no se han escuchado las alegaciones de las comunidades autónomas, que son las que realmente tienen competencia en materia universitaria".