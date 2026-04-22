Ocho bailaoras emergentes extremeñas se suben al Tablao Íntimo Flamenco de Badajoz este sábado

El Tablao Íntimo Flamenco abre sus puertas este sábado, 25 de abril, a una nueva cita del II Ciclo 'Viernes de Arte Flamenco', en el que participan ocho jóvenes talentos de esta disciplina de Extremadura.

En esta ocasión, a partir de las 21,00 horas, el escenario estará ocupado por las bailaoras emergentes Aitana Salazar, Celia Pérez, Elsa García, Iris Cabrera, Jimena García, María Romera, Paola Fornier y Paula García, que mostrarán el resultado de su formación, esfuerzo y compromiso con el arte flamenco.

Este ciclo se presenta como una plataforma clave para el desarrollo artístico de la juventud flamenca, ofreciendo un "espacio real" de exhibición donde las nuevas generaciones pueden enfrentarse al público y comenzar a construir su identidad escénica.

Según indica Tablao Íntimo en nota de prensa, muchas de estas jóvenes artistas están llamadas a convertirse en las "futuras representantes del baile flamenco en Extremadura, manteniendo viva una tradición que sigue evolucionando desde la base".

El espectáculo contará con música en directo a cargo de José Gómez "Fefo" al cante, José Ángel Castilla al toque y Sara Ortega a las palmas, aportando el acompañamiento necesario para que el baile se desarrolle en un entorno "auténtico y profesional".

El ciclo, organizado en colaboración con entidades culturales vinculadas al flamenco y bajo la coordinación de Juan Carlo Guajardo y la dirección de Jesús Ortega, refuerza su compromiso con la formación, la creación y la difusión del flamenco en la región.