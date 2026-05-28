El número de médicos en Extremadura aumenta un 3 %, hasta los 6.771, y el 26 % tiene más de 64 años

El número de médicos colegiados aumentó un 3 por ciento en Extremadura en 2025 respecto al año anterior, hasta los 6.771, de los que el 26 por ciento tienen más de 64 años, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 20,2 por ciento de los médicos colegiados en Extremadura, un total de 1.374, tienen menos de 35 años; los que se sitúan entre los 65 y 69 años se cifran en 908, y otros 913 superan esta última edad.

Del total de colegiados, 3.234 son hombres y 3.537 mujeres y en el grupo de los más jóvenes, los menores de 35 años, 909 son médicas y 465 médicos.

En cuanto a las enfermeras, hay un 1,32 por ciento menos de colegiadas en la comunidad en 2025 que el año anterior, con 8.917 en total, de las que 2.197 tienen menos de 35 años y 1.303 tienen 65 o más años.

Estas cifras dejan en 6,42 la tasa de médicos colegiados por mil habitantes en Extremadura, por debajo de la media nacional (6,51) y la de enfermeras en 8,45 por mil, por encima del 7,21 por mil nacional, de acuerdo con la Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados publicada por el INE.

Entre los profesionales colegiados que se incrementaron en Extremadura en 2025 destacan físicos con especialidad sanitaria (42,9 %) y psicólogos con especialidad sanitaria (6 %), mientras que se redujeron los enfermeros-matronas (-6,5 %) y podólogos (-3,4 %).

De las profesiones analizadas, cinco reflejaron una presencia mayoritariamente femenina, entre ellas fueron logopedas (89,6 %), terapeutas ocupacionales (89 %), enfermeras-matronas (85,8 %), enfermeras (82,5 %) y psicólogas con especialidad sanitaria (80,8 %).

Por el contrario, las profesiones que presentaron los menores índices de feminidad fueron protésicas dentales (25,6 %) y físicas con especialidad sanitaria (30 %).

En función de la edad, los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (88,9 %), podólogos (82,1 %) y fisioterapeutas (77,3 %), mientras que el 26,9 % de los médicos y el 21,9 % de los farmacéuticos tenían 65 y más años.