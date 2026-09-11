Nueve de cada diez viviendas extremeñas son ineficientes energéticamente, pues el 92,3 % de las mismas obtienen calificaciones de consumo negativas.

La distribución de los certificados energéticos registrados en Extremadura atendiendo a su calificación de consumo refleja un parque residencial mayoritariamente ineficiente, en donde el 92,3 % de las viviendas de Extremadura obtienen una calificación entre D y G, es decir entre consumo medio y muy elevado.

Este porcentaje está recogido en el informe 'Estado de la eficiencia energética en España' elaborado por Accumin Intelligence, la división de datos e inteligencia del grupo Accumin.

El informe analiza el estado de la eficiencia energética de la vivienda en España a partir de los datos de certificados energéticos registrados en las comunidades autónomas y reportados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

En 2025 se registró un récord de 1,3 millones de certificados energéticos en España (+3 % anual), de los que un 45 % fueron motivados por reformas energéticas.