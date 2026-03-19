Nueva movilización para exigir condiciones laborales dignas para los celadores y celadoras del Hospital de Navalmoral

Los celadores y celadoras del Hospital Campo Arañuelo se han vuelto a concentrar hoy, 18 de marzo, convocados por CCOO, para continuar reivindicando el aumento de plantilla en rotatorio, un protocolo de triaje de urgencias que clarifique el papel del celador.

Se trata de la tercera concentración en la puerta principal del Hospital en una movilización de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO por dignificar sus condiciones de trabajo.

La Gerencia de Navalmoral de la Mata, en un intento de disolver sus responsabilidades, convoca a cada celador para saber sus reivindicaciones, como si no estuvieran repetidas una y otra vez y no fueran conocedores ya de la situación.

El próximo 25 de marzo los celadores y celadoras del Hospital Campo Arañuelo están llamados por última vez a concentrarse por CCOO para seguir reivindicando las mejoras laborales.

De no haber una solución por parte de la Gerencia, CCOO se verá obligado a extender su protesta en los Servicios Centrales del Servicio Extremeño de Salud. Llegada esa situación será la constatación del fracaso de esta Gerencia para solucionar la problemática, por lo que no se descarta la exigencia de ceses