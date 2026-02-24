Los municipios de Badajoz menores de 20.000 habitantes pueden solicitar a la diputación el suministro de plantas en flor

El Vivero Provincial de la Diputación de Badajoz ha abierto el plazo de inscripción del suministro anual de plantas en flor para la mejora de las zonas verdes municipales, destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes.

De esta forma, todos los municipios de la provincia de Badajoz que lo deseen pueden solicitar aquellas especies vegetales que les interesen para sus zonas verdes urbanas según el catálogo de especies ofrecido por la institución provincial, en el que podrán elegir entre tres especies diferentes, como son Salvia (Salvia Farinacea), Margarita del cabo (Osteospermum Ecklonis) y Margarita daisy (Argyranthemum x Hybrids).

El plazo para remitir solicitudes será hasta el 13 de marzo de 2026, para lo cual será necesario siendo necesario enviar el anexo de solicitud por registro electrónico o a través del aplicativo de la Sede Electrónica de la Diputación de Badajoz.

El Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, a través de su Vivero Provincial, presta asistencia técnica a los municipios de la provincia de Badajoz para la mejora de la eficiencia y control de consumos de agua y energía en los parques, jardines y zonas de vegetación de las diferentes instalaciones municipales (deportivas, culturales, etc.) y se establece un programa de formación de responsables y operarios de mantenimiento de este tipo de instalaciones para optimizar su gestión.

Cabe destacar que el Vivero Provincial está situado en la carretera EX 106, kilómetro 10, en el término municipal de Don Benito y cuenta con un total de 17 hectáreas de cultivo con invernaderos de crianza y cultivo exterior de árboles.