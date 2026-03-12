"Mujeres por Almaraz" trasladan a la ministra de Igualdad la necesidad de prolongar la vida de la central

Un grupo de unas setenta representantes de 'Mujeres por Almaraz' se ha desplazado este miércoles hasta Madrid para registrar en el Ministerio de Igualdad una carta dirigida a la ministra del ramo, Ana Redondo, en la que le trasladan su preocupación ante el impacto social y económico que tendría el cierre de la central nuclear, que "sigue a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y, a su vez, de la decisión del Gobierno sobre su continuidad".

La iniciativa, enmarcada en las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, ha reunido en la capital a representantes de este colectivo, que, en un encuentro con la ministra, han defendido que el futuro de la central tiene también una dimensión social y territorial que afecta directamente a miles de familias y al tejido económico de la comarca, con alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos dependientes de la planta nuclear, ha informado en nota de prensa la plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al Futuro'.

En este sentido, defienden que la igualdad "no puede sostenerse sobre la incertidumbre ni sobre la pérdida de oportunidades" y que no existe igualdad efectiva "sin autonomía económica". "¿Qué clase de igualdad es aquella que obliga a abandonar la propia tierra para poder ejercerla?", se preguntan en su misiva.

"La falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres jóvenes del mundo rural deben formar parte del centro de cualquier agenda feminista comprometida con la justicia social", han argumentado, poniendo el foco en el riesgo de despoblación que supondría el cierre de Almaraz. "La igualdad no puede depender del código postal ni sostenerse sobre la incertidumbre económica", han señalado.

Las mujeres han exigido también ser "interlocutoras, protagonistas y aliadas en la construcción de un modelo que combine sostenibilidad ambiental con justicia territorial y social" y no un "daño colateral de decisiones tomadas lejos del territorio".

Por ello, han solicitado a la ministra de Igualdad la apertura de un espacio de diálogo que permita escuchar su voz y han recordado que la plataforma ha solicitado durante el último año reunirse con distintos miembros del Ejecutivo o con el presidente del Gobierno, sin que su petición haya sido nunca atendida.

En este sentido, la ministra Ana Redondo ha atendido su petición y ha recibido en la mañana de este miércoles a las portavoces de 'Mujeres por Almaraz', que reúne actualmente a más de 2.000 mujeres de la comarca vinculadas a ocho asociaciones sociales y profesionales que defienden el empleo, el desarrollo sostenible y el futuro del Campo Arañuelo.

El grupo forma parte de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', que se creó en enero de 2025 para visibilizar el impacto económico y social de las decisiones energéticas en el territorio.