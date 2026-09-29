SUCESOS

Una mujer de 48 años herida con un trauma en la cara y fractura de húmero tras la colisión de dos vehículos en Zafra

La herida, tras ser asistida, fue trasladada al Hospital de Zafra, donde ingresó en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Una mujer de 48 años ha resultado herida este lunes con un trauma en la cara y fractura de húmero en la colisión entre dos vehículos en la incorporación a la A-66 en Zafra.

El siniestro se ha registrado a las 16,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada y efectivos de servicio de la Guardia Civil y del equipo de emergencia de la A-66.

La herida, tras ser asistida, fue trasladada al Hospital de Zafra, donde ingresó en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid