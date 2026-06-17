Morán destaca Extremadura como uno de los grandes polos energéticos europeos por su capacidad de generación e innovación

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha destacado que Extremadura es uno de los grandes polos energéticos de Europa porque tiene capacidad de generación, innovación y da estabilidad al sistema eléctrico.

Así lo ha señalado con motivo de su intervención durante la Asamblea General de Clúster de la Energía de Extremadura, celebrada este martes en Badajoz y donde ha explicado que el sistema energético se ha convertido en un referente en la región.

"Por eso, estamos adoptando diversas medidas como poner en marcha un mapa que se actualizará periódicamente mediante un análisis de las capacidades de generación y acceso disponibles en los distintos nudos de la red eléctrica de Extremadura", ha apuntado, para anunciar su propósito de impulsar nuevas líneas de ayudas dirigidas al ahorro energético, de impulso al autoconsumo y el desarrollo del almacenamiento.

Además, para el gobierno que preside María Guardiola es "imprescindible" seguir impulsando las comunidades energéticas, la movilidad sostenible o los Certificados de Ahorro Energético, ha subrayado la consejera de Industria. Del mismo modo, van a continuar desarrollando actuaciones de ahorro y eficiencia en la administración.

Mercedes Morán ha recalcado asimismo que la región ha logrado posicionarse como una de las grandes referencias europeas en generación de energías renovables. "Producimos ya más de la mitad de nuestra electricidad a partir de fuentes limpias y nos situamos entre los territorios con mayor capacidad fotovoltaica del país" ha detallado.

RETOS DE FUTURO

Durante su intervención, también ha reivindicado que la Planificación de Red Eléctrica Horizonte 2030 debe atender las demandas realizadas desde la Junta de Extremadura, a la vez que ha reconocido que este sector se enfrenta al reto de ser capaces de gestionar toda esta producción de forma "eficiente, segura y estable", donde entra en juego el almacenamiento energético.

Así, el almacenamiento se ha convertido en una de las grandes prioridades de los sistemas eléctricos modernos porque permite que la energía producida en un momento determinado pueda utilizarse cuando realmente se necesita. Además, contribuye a estabilizar la red eléctrica, reducir fluctuaciones, mejorar la calidad del suministro y aumentar la resiliencia del sistema ante incidencias o cambios bruscos en la generación, según indica en nota de prensa la Junta.

Tras recordar la reciente inauguración de la mayor batería de almacenamiento de energía de España en Campo Arañuelo, Morán ha señalado que Extremadura cuenta con un activo diferencial como es el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético, el cual "está llamado a convertirse en una referencia internacional en investigación aplicada al almacenamiento energético y a fortalecer el ecosistema industrial y tecnológico vinculado a las energías limpias".

CONTINUIDAD DE ALMARAZ

Por otro lado, la consejera de Industria también ha explicado que este impulso a las energías renovables y al sector energético "pasa, sin ninguna duda, por la continuidad de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz", uno de los objetivos prioritarios en materia energética.

"Almaraz no se puede cerrar porque es vital para Campo Arañuelo, para Extremadura y para España. Y también para nuestro desarrollo industrial y económico" ha subrayado, a la par que ha explicado que en pocas semanas se publicará el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. "Queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos que vengan empresas y proyectos y no nos podemos permitir perder activos", ha reafirmado.

Finalmente, ha concluido explicando que Extremadura vive momentos lleno de oportunidades y ha animado a seguir colaborando para que el sector energético siga siendo protagonista "en esta época apasionante que vivimos".