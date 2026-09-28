El monumento dedicado al Padre Rafael se inaugura este lunes en la Plaza de San Atón de Badajoz

El monumento dedicado al Padre Rafael se inaugurará este lunes, 28 de septiembre, en la Plaza de San Atón de Badajoz, junto al antiguo Hospital San Sebastián, un espacio especialmente ligado a su trayectoria, donde ejerció durante 35 años como capellán y desarrolló una importante labor de acompañamiento y atención a quienes más lo necesitaban.

De esta forma, Badajoz rinde homenaje a la figura del Padre Rafael, muy querida y vinculada a la historia reciente de la ciudad por su compromiso y dedicación a los demás.

La creación del monumento, que se inaugurará a las 12,00 horas de este lunes, surgió de una iniciativa ciudadana que reunió más de 3.000 firmas de apoyo y que recibió el respaldo unánime de la Corporación Municipal mediante una Declaración Institucional.

A partir de ese compromiso, el Ayuntamiento de Badajoz ha impulsado la ejecución del monumento y ha asumido íntegramente su financiación, cuya obra se encargó al escultor José Manuel Gamero Gil, quien la ha concebido "desde la sencillez y la cercanía, en consonancia con la personalidad del Padre Rafael y con la relación que mantuvo durante décadas con los vecinos de Badajoz".

Su ubicación, junto al antiguo Hospital San Sebastián, permite además "mantener el vínculo entre el monumento y uno de los lugares que marcaron su trayectoria", después de más de tres décadas dedicadas a acompañar a enfermos, familiares y personas en situaciones de especial dificultad, según señala el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

Con este monumento la ciudad incorpora en forma de imagen el recuerdo de una persona que "dejó una importante huella entre varias generaciones de pacenses y cuyo legado permanece ligado a valores como la cercanía, la generosidad y la ayuda a los demás".

Antes de la inauguración, a las 11,00 horas, se celebrará una eucaristía en la parroquia de San Juan Bautista, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.