La montanera 2025/2026 crece un 3% y rompe la "tendencia de ajuste" de las tres últimas campañas

Los registros del sistema de trazabilidad de la Norma de Calidad del Ibérico (ÍTACA), gestionado por la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), reflejan que la montanera 2025-2026 ha finalizado con un total de 598.090 cerdos de bellota sacrificados, lo que supone un incremento del 3 por ciento (17.425 animales más) respecto a la campaña anterior.

Este resultado rompe la "tendencia de ajuste" registrada en las tres campañas anteriores y permite recuperar niveles elevados de producción, alcanzando la segunda mejor cifra de los últimos cinco años, solo por detrás del número de sacrificios registrado en 2021-2022.

El presidente de Asici, Raúl García, ha destacado que "los datos de esta campaña confirman la capacidad del sector para recuperar crecimiento tras varias campañas de ajuste, manteniendo siempre el equilibrio entre producción, calidad y sostenibilidad".

Asimismo, ha subrayado que "a pesar de las dificultades derivadas de las intensas lluvias registradas este año, que han complicado la gestión en el campo, la evolución es positiva y refleja un modelo sólido y en constante adaptación".

En este sentido, ha añadido que "la abundancia de bellota y pastos augura una excelente calidad de los productos, reforzando el valor diferencial del ibérico ligado a la dehesa y a un sistema productivo único".

En esta campaña, el 63,8 por ciento de los cerdos de bellota certificados (381.566 animales) han sido 100 por cien ibéricos, identificados con precinto negro.

El 36,2 por ciento restante corresponde a cerdos de bellota ibéricos con precinto rojo, de los cuales el 30,4 por ciento (181.930 animales) son de bellota 50 por ciento ibérico y el 5,78 por ciento (34.594 animales) de bellota 75 por ciento ibérico.

En comparación con la campaña anterior, el 100 por cien ibérico pasa del 66,7 por ciento al 63,8 por ciento, mientras que el 50 por ciento ibérico aumenta del 27,7 por ciento al 30,4 por ciento, en un contexto de crecimiento de la producción de animales de bellota.

Por territorios, la estructura productiva se mantiene estable, con Andalucía concentrando el 48,39 por ciento de la producción (289.396 animales), lo que supone un ligero incremento respecto a la campaña anterior (47,84%).

Le sigue Extremadura, con 220.485 animales (36,86%), también por encima del 36,05 por ciento registrado en la campaña anterior, seguida por Castilla y León, que alcanza los 53.389 animales (8,93%), frente al 9,44 por ciento del año anterior, mientras que Portugal registra 27.932 animales (4,67%), reduciendo su peso respecto al 5,45 por ciento de la campaña previa.

Por su parte, Castilla-La Mancha se sitúa en el 1,13 por ciento (frente al 1,22% del año anterior), y Madrid mantiene una presencia minoritaria dentro del conjunto (0,02%), ha informado Asici en nota de prensa.

Denominaciones de Origen Protegidas

Del total de animales sacrificados, 497.245 (83,14%) corresponden a cerdos de bellota de Norma de Calidad, mientras que 100.845 animales (16,86%) pertenecen a Denominaciones de Origen Protegidas (DOP).

Este dato supone un incremento de las producciones acogidas a estas figuras de calidad respecto a la campaña anterior (14,53%).

Dentro de las DOP, el 74,4 por ciento de los animales (75.018) son 100 por cien% ibéricos (precinto negro), mientras que el 25,6 por ciento restante corresponde a ibéricos de precinto rojo.