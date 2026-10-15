La M.O.D.A., Carlos Ares, Ultraligera, Barry Brava o De Pedro este fin de semana en el Contempopránea 2026 en Don Benito

La 30ª edición del Festival Contempopránea, que ya celebró una fiesta durante el mes de agosto en Alburquerque, localidad que tradicionalmente ha acogido esta cita musical, arranca este viernes 16 en Don Benito con la Fiesta de Bienvenida, que contará con las actuaciones de Nena Daconte y de los extremeños Fonal, Niños Bravos y Electrozacho.

El sábado 17 será el día principal con la actuación de La M.O.D.A., Carlos Ares, Ultraligera, Sexy Zebras, Barry Brava y De Pedro o Veintiuno, entre otros, además de los extremeños de El Gato con Jotas, Bolsa de Moscas, La petite mort o Los primos Dj's.