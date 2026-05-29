El Ministerio de Transportes somete a información pública el estudio que desbloquea la línea de AVE Madrid-Extremadura

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sometido a información pública el Estudio Informativo Complementario del proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura para el tramo Madrid-Oropesa Tramo I, una actuación que contempla un ramal de conexión "provisional" en el entorno de Bargas (Toledo) con el objetivo de "desbloquear" esta línea y conectar Madrid y Badajoz en menos de tres horas.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), abre un periodo de 30 días para la presentación de alegaciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley del Sector Ferroviario y de evaluación de impacto ambiental.

Según han detallado desde el ministerio en un comunicado, este ramal provisional unirá la Línea de Alta Velocidad (LAV) Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara.

En concreto, se trata de una "solución transitoria" que busca "acelerar el estudio de la futura parada de Toledo de la mano de las autoridades regionales y locales, mientras ejecutamos la opción provisional mucho más rápido", ha explicado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

Así, desde el ministerio han mostrado su "satisfacción" por el avance de unas actuaciones que "favorecen" la conexión con Extremadura y suponen un paso "decisivo" para que la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa sea una realidad.

Asimismo, Santano se ha pronunciado sobre el trazado definitivo asegurando que "no hay ninguna duda" de que la línea de alta velocidad pasará por Toledo.

Por último, el ministerio ha agradecido la "colaboración institucional" de la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo para propiciar este acuerdo, que permitirá, según han indicado desde la institución, adelantar los plazos para mejorar los tiempos del servicio ferroviario con Extremadura mientras se finalizan los estudios correspondientes del paso por Toledo.