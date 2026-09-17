Un millar de peregrinos llegarán este sábado a Guadalupe en la Peregrinación Magna con motivo del Año Santo

Un millar de peregrinos llegarán este sábado, 19 de septiembre, a Guadalupe, en la peregrinación magna que se celebra enmarca en el Año Santo Guadalupense con el lema 'Tu madre te busca'.

La Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe ha impulsado, coordinado esta primera peregrinación magna a Guadalupe, que contará con la participación de romeros y peregrinos procedentes de la mayoría de los 17 caminos que conforman esta amplia red de cerca de 2.500 kilómetros lineales.

La llegada de peregrinos está prevista entre las 11,00 y las 12,30 horas, algunos de los cuales estarán presentes en la misa del peregrino que se celebra cada día en la Basílica del Monasterio de Guadalupe, para después participar en un acto de recepción oficial, con la escucha del himno oficial de la peregrinación, una bendición de los diferentes estandartes que van a presentarse ese día y también el reconocimiento a personas y entidades que han contribuido a que los caminos a Guadalupe hayan sido rescatados del olvido.

En esta peregrinación participaran personas de cinco provincias del ámbito territorial de la red, como son 372 peregrinos de la provincia de Ciudad Real, 55 de la provincia de Toledo, 50 procedentes de la provincia de Córdoba, 250 de la provincia de Cáceres y el resto, de la provincia de Badajoz.

La Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, cuyo objetivo es "recuperar, promocionar y preservar estas rutas históricas, como elementos transformadores de los territorios por los que atraviesan", según señala en nota de prensa.