Miembros del gobierno vasco viajan hasta Quintana de la Serena para entregar los restos de Francisco Barquero Tejado

La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Alberto Alonso, han viajado hasta Quintana de la Serena (Badajoz) para entregar a la familia los restos mortales de Francisco Barquero Tejado.

Previamente, durante la mañana, María Jesús San José y Alberto Alonso han visitado el lugar que ocupó el campo de concentración de Castuera. Este campo tiene una especial relevancia, ligado a la prisión central de Orduña y a otras prisiones de Euskadi de la época franquista, ya que desde ese campo de concentración se trasladaban, distribuían, los presos a otros penales, según ha informado el gobierno vasco.

En el caso de Orduña, 104 de las, al menos, 225 personas fallecidas en el penal vizcaíno procedían de este campo y la gran mayoría eran extremeñas.

Los restos mortales de Francisco habían sido exhumados del Cementerio de Orduña en 2014, junto con los de otras 13 personas, y descansaban en el Columbario de la Dignidad como 'no identificados'. Francisco Barquero Tejado, natural y vecino de Quintana de la Serena (Badajoz), era campesino y no estaba casado. Fue apresado y llevado al campo de concentración de Castuera en junio de 1939, una vez terminada la guerra.

Ese mismo año, cuando ya estaba preso en la Prisión Central de Castuera, fue juzgado y condenado por Consejo de Guerra a 12 años y un día de prisión y, finalmente, trasladado a la Prisión Central de Orduña, en febrero de 1940. Allí murió, el 9 de mayo de 1941, según el certificado de defunción, por avitaminosis.

Detrás de las causas de fallecimiento recogidas en los certificados se esconden las condiciones de vida infrahumanas de las prisiones de la época.

Con las últimas cinco identificaciones, de las que se ha informado esta misma semana, son ya 36 las que tiene nombre y apellidos. Las personas identificadas junto a Francisco Barquero Tejado son: Francisco Ávila Martínez, Ontur (Albacete); Juan Carreras Calzado, de Hornachos (Badajoz); Antonio Corbacho Merino, Alange (Badajoz); y Francisco Navarro Márquez, de Hornachos (Badajoz).