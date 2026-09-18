Mérida y Tarragona firman un protocolo de colaboración para la protección y promoción de sus teatros romanos

Los alcaldes de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y de Tarragona, Rubén Viñuales, han firmado en la capital extremeña un convenio de colaboración para la conservación, protección y promoción de sus teatros romanos.

La firma, rubricada este jueves en el enclave del teatro emeritense, ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El primer edil de Tarragona ha valorado que dos ciudades que están separadas por la distancia se vuelvan a encontrar en aquello que les une desde hace más de 2.000 años, cuando eran Tárraco y Augusta Emérita.

"Dos de las grandes ciudades de la Hispania romana, dos ciudades que fueron capitales, centros de poder, cultura y conocimiento, dos ciudades que todavía hoy conservan entre sus calles las huellas de aquella civilización que nos precedió", ha expuesto Viñuales.

Así, ha señalado que Roma dejó a ambas ciudades "mucho más que monumentos" ya que les legó una historia y una cultura y la "enorme responsabilidad" de conservarla y conseguir que siga viva para las generaciones futuras.

Sobre el convenio suscrito, el alcalde de Tarragona ha incidido en que las dos ciudades quieren que sea "mucho más que un documento firmado", ya que buscan compartir "conocimiento, investigación, conservación, gestión, experiencia y proyectos".

"Queremos que nuestros profesionales trabajen juntos y que nuestros jóvenes conozcan nuestras dos ciudades. Que los visitantes que llegan a Tarragona descubran Mérida y que quienes llegan a Mérida sientan también la curiosidad de conocer Tarragona", ha valorado.

Finalmente, Rubén Viñuales ha dado a conocer que participar en este acto en Mérida tiene un significado que va "mucho más allá" de sus responsabilidades como alcalde de Tarragona, ya que su madre es de Badajoz y perteneció a la generación de extremeños que se marcharon de su tierra para buscar un futuro mejor.

"Cataluña no se puede entender sin Extremadura y Extremadura también forma parte de la historia de Cataluña. Miles de extremeños y extremeñas ayudaron a construir nuestras ciudades, nuestras empresas, nuestros barrios y nuestras familias. Llegaron con muy poco pero aportaron muchísimo. Trajeron su trabajo, sus costumbres, su cultura y su manera de entender la vida. Y Cataluña los acogió y ellos hicieron de Cataluña su casa", ha valorado.

Por ello, el primer edil de Tarragona ha subrayado que la celebración en Extremadura de la Diada tiene "tanto simbolismo" y es "tan positivo", ya que "no debe ser una celebración de unos contra otros" sino de lo que se es capaz de "construir juntos".

"Hoy, desde Extremadura, quiero reivindicar precisamente esa Cataluña abierta, integradora y orgullosa de su identidad, pero también consciente de que sus vínculos con el resto de España forman parte de su propia historia, porque nuestras identidades no tienen por qué separarnos. Pueden sumar, pueden convivir, pueden enriquecerse y creo que Tarragona y Mérida son un magnífico ejemplo", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha informado de que el convenio firmado se describe en cinco acciones relacionadas, fundamentalmente, con la conservación, protección y promoción de los teatros romanos Tarragona y Mérida.

Así, con el mismo se quiere poner en valor la relación que tuvieron dichas capitales de la Hispania romana y poder compartir no solamente los teatros, sino "el sentimiento, la devoción y la pasión" que se tiene por ellos.

Del mismo modo, y en base al convenio, se va a propiciar que escolares de ambos municipios puedan conocer las respectivas ciudades y que, más allá de la colaboración que ya se mantiene en el Grupo Ciudades de Patrimonio de la Humanidad, se sea capaz de seguir trabajando "en la difusión y el cariño" que mantienen ambas ciudades.

Cabe destacar que tras la firma, las autoridades han realizado una visita al recinto arqueológico del Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida y que, de forma previa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido recibido en el ayuntamiento emeritense, ha firmado en el libro de honor de la ciudad y ha mantenido un breve encuentro con el regidor emeritense.