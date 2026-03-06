Un menor resulta herido leve al caerle encima parte de un falso techo en un colegio de Almendralejo

Un escolar ha resultado herido leve al caerle encima parte del falso techo que se ha desprendido cuando se encontraba en el baño del aula de Infantil del Colegio Ortega y Gasset de Almendralejo.

Fuentes de la Consejería de Educación confirman que se ha producido un "pequeño desprendimiento" en un falso techo que hasta la fecha "no había dado señales de presentar ninguna deficiencia", ni tan siquiera durante la sucesión de temporales de los pasados meses de enero y febrero.

En el momento del desprendimiento se encontraban en el aseo dos menores, de modo que uno de ellos ha resultado ileso y el otro ha sido atendido en el centro de salud por una herida leve.

Los técnicos de la consejería se han personado este jueves en el centro escolar tras tener conocimiento de la incidencia, junto a los técnicos municipales, que han acordado "asegurar la zona, reforzar y perfilar el perímetro del falso techo". La reparación comenzará este mismo viernes, 6 de marzo.