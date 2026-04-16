Medio millar de estudiantes extremeños diseñan, construyen y lanzan al espacio minisatélites en un programa educativo

Un total de 500 estudiantes participan en la 4ª edición de la Competición Regional CanSat Extremadura 2026, que se ha desarrollado en la Base Aérea de Talavera la Real-ALA 23, donde se han lanzado al espacio minisatélites diseñados, que han construido junto a sus profesores.

En la inauguración, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha destacado que actividades como esta ayudan a despertar el talento joven que hay en las aulas extremeñas y fomentar vocaciones tempranas hacia la ciencia.

La consejera en funciones ha explicado que esta iniciativa permite al alumnado llevar a cabo todo el proyecto "va desde el diseño, construcción, financiación, que es muy importante, y lanzamiento de estos minisatélites, con lo cual la implicación de todo el alumnado y, por supuesto, de los docentes es muy importante", recoge la Junta en una nota de prensa.

Además, ha destacado que también participa alumnado de Centros de Educación Especial, lo que demuestra la integración de todos los alumnos en una iniciativa motivadora para ellos.

Vaquera, que ha estado acompañada por el coronel de la base aérea de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla; y por el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez, ha señalado que "es importante también porque implica a todo el alumnado con un punto en común que une ciencia, tecnología, por supuesto, la Base Aérea, los aviones y universidad".

El CanSat es programa es una iniciativa educativa impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y en Extremadura está desarrollado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. En esta final regional, los estudiantes se han agrupado en equipos para construir los minisatélites del tamaño de una lata de refresco, que llevan integrado los principales subsistemas reales de un satélite (energía, sensores, comunicaciones y estructura).

Además de la jornada del CanSat oficial, que ha contado con 11 equipos, en Extremadura se ha creado la modalidad MiniCanSat (Educación Primaria y Educación Especial), pionera en España, que ha contado con 150 alumnos. Asimismo, se ha desarrollado el MiniCanSat Secundaria con 50 equipos de 250 alumnos.

Esta iniciativa está alineada con el Plan de Educación Profesional de Extremadura, ya que está orientada al desarrollo de habilidades profesionales y la empleabilidad del alumnado.

Extremadura acogerá en el mes de mayo la Final Nacional CanSat 2026 con la participación de todas las comunidades autónomas. Durante los días 12 y 13 de mayo asistirán a la Base Aérea de Talavera más de cien estudiantes y 17 docentes de toda España, junto a una treintena de técnicos y autoridades militares y educativas de todas las Consejerías de Educación de España. Será un hito histórico para Extremadura, al organizar por primera vez la Final Nacional CanSat.