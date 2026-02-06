La Media Maratón Badajoz-Elvas se disputa este domingo con más de 250 atletas participantes

La 34º Media Maratón o Meia Maratona Badajoz-Elvas se disputa el próximo domingo, día 8, organizada por la Cámara Municipal de Elvas con la colaboración de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz y la participación de más de 250 atletas.

La prueba sale a las 10,30 desde la avenida de Huelva de la ciudad de Badajoz, con llegada al Estadio de Elvas a partir de las 12,40, en ambos casos hora española. El cronometraje y la clasificaciones están disponibles en Chipserena.

En concreto, el recorrido en España arranca con la salida en la avenida de Huelva y continúa por la avenida Miguel Celdrán en el cruce con la antigua N-V, avenida María Auxiliadora, calle Padre Tomas, avenida Tomás Romero De Castilla y Doroteo Morales Benítez.

La prueba continúa por la avenida República Dominicana, calle Santarém, Paseo Fluvial, puente de la Universidad y por las avenidas Díaz Ambrona y de Elvas y la trasera de la antigua frontera de Caya, de forma que prosigue por la vía de servicio de la autovía que va a la izquierda de la misma en dirección Lisboa, según detalla la FMD de Badajoz en nota de prensa.