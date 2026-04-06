Las matriculaciones aumentan un 42,37 % en marzo en Extremadura

Las matriculaciones de turismos aumentaron un 42,37 % en marzo en Extremadura en relación al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 1.166 unidades, según los datos publicados este miércoles por las patronales del sector Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribución).

En el acumulado del año en Extremadura, de enero a marzo, se registran 2.716 matriculaciones de turismos, lo que representa un incremento del 15,23 % en términos interanuales.

En España, las matriculaciones de turismos aumentaron un 11,66 % en marzo en términos interanuales impulsadas por los electrificados y el buen comportamiento de los híbridos convencionales, hasta las 130.340 nuevas unidades, una cifra que no se registraba en ningún mes desde junio de 2019.