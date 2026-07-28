MásMedio lleva su campaña sobre el contenedor marrón a 60 municipios cacereños

El consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres desarrolla desde este lunes y hasta el 31 de julio una campaña informativa dirigida a restaurantes, cafeterías, hoteles y otros grandes generadores de residuos orgánicos de 60 municipios de la provincia para fomentar la recogida separada de la fracción orgánica.

La iniciativa se enmarca en la campaña de sensibilización 'No a la #EXCUSITIS. Sí al orgánico', con la que equipos de educadores ambientales mantienen entrevistas personalizadas con responsables de establecimientos para informar sobre el funcionamiento de la recogida selectiva, los residuos que deben depositarse en el contenedor marrón y la importancia de realizar una correcta separación en origen.

Según ha informado la Diputación de Cáceres, además de la labor informativa, cada establecimiento participante recibirá un contenedor de 120 litros para la recogida de la fracción orgánica, un lote de bolsas compostables y el sistema de apertura de los contenedores marrones instalados en la vía pública, adaptado a cada municipio.

La campaña se dirige también a otros grandes generadores de materia orgánica, como residencias de mayores y establecimientos dedicados a la distribución de alimentos y bebidas.

Los equipos visitarán durante estos días un total de 60 municipios, entre ellos Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle, Navaconcejo, Piornal, Oliva de Plasencia, Ahigal, Mirabel, Alcuéscar o Sierra de Fuentes.

La Diputación ha explicado que estas acciones forman parte del programa de implantación y mejora de la recogida separada de la fracción orgánica promovido por el Consorcio MásMedio y financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEU, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de gestión de residuos "más eficiente, sostenible y alineado con los principios de la economía circular".