Más de un centenar de deportistas competirán este sábado en Cáceres en el XXI Trofeo ADN de Salvamento y Socorrismo

Más de un centenar de deportistas de clubes de España y Portugal competirán este sábado, día 7, en Cáceres, en el XXI Trofeo ADN de Salvamento y Socorrismo.

La competición se desarrollará en la piscina del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres y contará con la participación de socorristas de diferentes categorías, que competirán en varias pruebas propias del salvamento deportivo.

Entre las pruebas previstas se encuentran disciplinas como natación con obstáculos, remolque de maniquí o relevos, en las que los participantes deberán demostrar tanto velocidad como destreza técnica en el agua.

El trofeo, organizado por la Asociación Deportiva Natación Cáceres (ADN Cáceres), alcanza este año su vigésimo primera edición y se ha consolidado como "una de las citas destacadas" del calendario regional de salvamento y socorrismo.

Así, la presencia de clubes portugueses junto a participantes de distintos puntos de España refuerza además el carácter de encuentro deportivo y de intercambio entre entidades de ambos países, ha destacado la organización en nota de prensa.