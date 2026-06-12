Más de 8.400 estudiantes participan en las actividades del Programa 'Yo en el cole, tú en casa' sobre consumo responsable

La 2ª edición del Programa 'Yo en el cole, tú en casa', iniciativa que promueve el consumo responsable en el ámbito escolar a través de la educación en valores, ha concluido con la participación de más de 8.400 estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, 1º de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Básico y Medio y Centros de Educación Especial de 58 centros escolares de la región.

El objetivo del programa es "fomentar hábitos de consumo conscientes, críticos y sostenibles" entre la población joven, promoviendo su papel como agentes de cambio hacia modelos de consumo más responsables, y se desarrolla mediante una acción coordinada entre distintos organismos de la Junta de Extremadura.

Así, a través de esta iniciativa, impulsada por el Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) en colaboración con la Secretaría General de Educación y el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX), el alumnado adquiere conocimientos, aptitudes y hábitos responsables durante todo el curso académico a través de distintas formaciones y actividades, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

'CONSUMO CON SENTIDO ... EL FUTURO ES TUYO'

Entre las principales acciones del programa destaca la convocatoria del Concurso 'Consumo con sentido ... el futuro es tuyo', que planteaba la creación de contenidos como podcasts y vídeos en formato reel, permitiendo trabajar en el aula cuestiones como la publicidad, el consumo impulsivo, los factores que influyen en la compra o las nuevas formas de consumo online desde una perspectiva práctica y reflexiva.

En esta primera edición del concurso se han presentado un total de 29 trabajos originales y tras la valoración del jurado, han resultado ganadores el IES Cristo del Rosario de Zafra, en dos categorías; el Centro Sopeña de Badajoz y el IES Tierra Blanca de La Zarza.

Los centros finalistas han sido el Centro Sopeña de Badajoz y el IES Tierra Blanca de La Zarza junto con el IES Ildefonso Serrano de Segura de León y el IES La Vera Alta de Villanueva de la Vera.

Los ganadores recibirán un reloj inteligente, mientras que los finalistas serán premiados con unos cascos inalámbricos.

La directora general de Consumo, Rosa Álvarez; junto con la de Juventud, María José Tovar, y responsables de la Consejería de Educación y Formación Profesional están visitando los diferentes centros ganadores para entregar los premios a los alumnos y compartir con los participantes sus experiencias y aprendizajes durante su actividad tanto en el programa educativo como en la elaboración de los materiales para el concurso.

Desde las entidades organizadoras se ha destacado la calidad de los trabajos presentados, así como la implicación del profesorado y del alumnado participante y se ha animado a los centros educativos a continuar trabajando estos contenidos en el aula y a participar en futuras ediciones del concurso.

El Incoex ha reiterado el compromiso de la Junta de Extremadura con la formación en consumo responsable, subrayando la importancia de la colaboración institucional como herramienta clave para amplificar el alcance y la eficacia de este tipo de iniciativas.