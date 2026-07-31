Más de 4.500 firmas contra una planta de biometano en Miajadas y Vivares

Las plataformas ciudadanas Salvemos Miajadas y Salvemos Vivares han entregado al alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, más de 4.500 firmas contra la proyectada instalación de una planta de biometano en este municipio cacereño.

Los colectivos han reunido cerca de 2.000 firmas en papel y más de 2.500 adhesiones a través de la plataforma digital Change.org, según han explicado sus portavoces, Juan Félix Soto y Francisco Javier Pizarro, en un encuentro celebrado en el Ayuntamiento.

Los representantes vecinales han trasladado al regidor el rechazo que genera el proyecto entre la población de Miajadas y de la entidad local menor de Vivares, en una zona cuya economía que está estrechamente vinculada al sector agrícola y agroalimentario.

Las plataformas han expresado su preocupación por la proximidad de la instalación a los núcleos habitados, la posible generación de malos olores, el aumento del tráfico pesado para transportar residuos orgánicos y las eventuales consecuencias sobre el entorno y la actividad económica.

Los colectivos han agradecido también la colaboración de los comercios y establecimientos que han funcionado como puntos de recogida de firmas.

Salvemos Miajadas y Salvemos Vivares mantendrán la campaña de movilización y tratarán de sumar a localidades cercanas que podrían verse afectadas, entre ellas Valdehornillos, con el objetivo de crear un frente común contra el proyecto.

Además, instalarán mesas informativas durante las actividades de preferia y repartirán pancartas para que los vecinos las coloquen en fachadas y balcones.

Las plataformas prevén trasladar el próximo 7 de septiembre sus reivindicaciones a Mérida, donde reclamarán la atención de las autoridades autonómicas responsables de la tramitación ambiental y energética de la planta.