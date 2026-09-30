Más de 2.500 personas participarán este sábado en el primer Día de las Personas Mayores de la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres, a través de su Área de Políticas Sociales, organiza este sábado 3 de octubre, en Riolobos, la primera edición del Día de las Personas Mayores de la provincia, una jornada concebida para compartir, visibilizar sus inquietudes y, sobre todo, escuchar la voz de las personas mayores de los pueblos cacereños.

Más de 2.500 personas mayores procedentes de todas las Mancomunidades cacereñas se han inscrito en este evento, cuya programación ha sido diseñada de manera conjunta por la Oficina Técnica de Atención a las Personas Mayores de la Diputación y el Ayuntamiento de Riolobos.

A las 11,00 horas se dará inicio al programa con la inauguración oficial del evento en la plaza de la Iglesia, para comenzar a continuación con las actividades previstas en la sesión matinal que incluyen charlas informativas sobre ciberseguridad con la Guardia Civil, una mesa de experiencias sobre proyectos de envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal o actividades lúdicas y deportivas.

Por la tarde, a partir de las 15,30 horas, está previsto el espectáculo The MagicMan, una propuesta de magia y humor del mago moralo Alfred Cobami, en la Plaza de la Constitución y a partir de las 16,30 horas las actuaciones musicales de Pilar Boyero y Moisés Gariba en el Pabellón Multiusos.

Asimismo, y durante toda la jornada, quienes asistan a este encuentro podrán transitar por el Mercado Artesano ubicado en la Plazuela Alta de la Iglesia en el que participan 30 artesanos y artesanas extremeños con piezas de cerámica, alfarería, cuero o madera, o conocer más sobre el trabajo que desarrollan empresas e instituciones del Tercer Sector, que contarán con stands en la Calle del Sol.

También, en horario de mañana, se podrán realizar visitas al Centro de Interpretación Cerro del Tomillar o conocer el patrimonio local junto al cronista de Riolobos, José Vidal Lucía Egido.